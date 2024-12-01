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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın gündeminde olan teknik direktör Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.

Metin Arslancan  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Beşiktaş'ın gündeminde olan teknik direktör Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi

İstanbul

Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.


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