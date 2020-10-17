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Spor, Futbol

Beşiktaş: Vodafone Park localarının öncelikli satış hakkı eski loca sahiplerine verilecek

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park localarının öncelikli satış hakkının eski loca sahiplerine verileceğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.10.2020
Beşiktaş: Vodafone Park localarının öncelikli satış hakkı eski loca sahiplerine verilecek

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Park locaları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır. Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak loca için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır." denildi.

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