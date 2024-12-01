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Spor, Futbol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen siyah-beyazlı futbol takımı, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeye çalışacak.

Emre Doğan, Serkan Avci  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak

İstanbul/Hatay

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Ligde 4 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Takımın başında Serdar Topraktepe olacak

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İki takım arasında 9. randevu

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Hatayspor 7 puanla 18. sırada 

Ligde çıktığı 12 maçta 7 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş 21 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligin 12. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. ​​​​​​​

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