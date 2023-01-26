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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Emre Doğan   | 26.01.2023
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da yarın forma giymesi beklenmiyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında 14. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek.

İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.

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