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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Can Öcal  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olacak

İstanbul

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

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