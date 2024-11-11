Dolar
34.34
Euro
36.60
Altın
2,612.61
ETH/USDT
3,289.40
BTC/USDT
84,541.00
BIST 100
9,276.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in karşı karşıya geleceği maç, seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak.

Emre Doğan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabakanın, UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamlarıyla anlaşmaya varıldığı ancak Macaristan yerel yetkililerinin, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek mücadelenin seyircisiz yapılmasını kararlaştırdığı aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak maça, 28 Kasım'da Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı ev sahipliği yapacak.

Siyah-beyazlı kulüp, 4 Kasım'da, Tüpraş Stadı'nda oynanması gereken mücadelenin provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletin güvenlik bürokrasisi tarafından tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzmir'de fidan dikim törenine katıldı

Benzer haberler

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet