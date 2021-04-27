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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar

Seyit Ahmet Eksik   | 27.04.2021
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar

Trabzon

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda. Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar. Hadi bakalım ama biz yine de şampiyonuz." dedi.

Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için özel uçakla Trabzon'a gelen Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzon Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Burada basın mensuplarının "Taraftarlar yanınızda." ifadesi üzerine Çebi, "Onlar kıymetli benim için. Baksana bir tek onlar kaldı yanımızda. Herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda. Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar. Hadi bakalım ama biz yine de şampiyonuz." diye konuştu.

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