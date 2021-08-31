Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtilerek, "Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Fatih Karagümrük Kulübü de Utku Yuvakuran'ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
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