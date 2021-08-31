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Spor, Futbol

Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı

Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran, VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi.

Ercan Çakar   | 31.08.2021
Beşiktaş, kaleci Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtilerek, "Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Fatih Karagümrük Kulübü de Utku Yuvakuran'ın transferini sosyal medya hesabından duyurdu.


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