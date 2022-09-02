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Spor, Futbol

Beşiktaş ile UEFA Finansal Kontrol Kurulu arasında yapılandırma anlaşması imzalandı

Hilmi Sever   | 02.09.2022
Beşiktaş ile UEFA Finansal Kontrol Kurulu arasında yapılandırma anlaşması imzalandı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında yapılandırma anlaşması imzalandı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında yapılandırma anlaşması imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılandırma anlaşmasının, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsadığı ve Beşiktaş Futbol AŞ'nin bu sezondan başlamak üzere 4 sezonda UEFA denk hesap kriterlerine uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

"İzleme süresi sonunda şirketimiz kabul edilebilir sapma tutarı olan 5 milyon avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/öz kaynak ile karşılandığı takdirde, söz konusu tutar 60 milyon avro tutarına kadar yükselebilecektir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021-2022 sezonu için projekte edilmiş olan denk hesap açığı sınırları içinde kalacağını, 2022-2023 sezonu için maksimum 60 milyon avro denk hesap açığı vereceğini, 2023-2024 sezonu için maksimum 0 milyon avro denk hesap açığı vereceğini taahhüt etmektedir. 2022-2023 sezonu için anılan tutarın altında gerçekleşen denk hesap açığı tutarı, 2023-2024 sezonunda kullanılabilecektir."

Beşiktaş Futbol AŞ'nin 4 milyon avro tutarındaki UEFA gelirlerine tedbir konulmasını kabul ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Anılan tutarın 600 bin avro tutarındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba konu edilecektir. Bakiye 3,4 milyon avro tutarındaki kısmı ise 200 bin avro 2021-2022 hedefi 20 milyon avrodan daha fazla aşıldığı takdirde 1,6 milyon avro, 2022-2023 hedefi 40 milyon avrodan daha fazla aşıldığı takdirde 1,6 milyon avro, 2023-2024 hedefi 40 milyon avrodan daha fazla aşıldığı takdirde mahsuba konu olacaktır. Aşımlar anılan tutarlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm usulüne göre hesaplama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Futbol AŞ'nin harcamalarının 2021-2022 hedeflerinin 10 milyon avrodan fazla aşılması durumunda 2023-2024 sezonunda uygulanmak üzere, 2022-2023 hedeflerinin 20 milyon avrodan fazla aşılması durumunda 2024-2025 sezonunda uygulanmak üzere, 2023-2024 hedeflerinin 10 milyon avrodan fazla aşılması durumunda 2025-2026 sezonunda uygulanmak üzere UEFA A listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek.

Beşiktaş'ın 2021-2022 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon avrodan fazla aşılır ise 2022-2023 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon avrodan fazla aşılır ise 2023-2024 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon avrodan fazla aşılır ise benzer şekilde, 2023-2024 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon avrodan fazla aşılır ise Beşiktaş'ın UEFA kupalarından 1 yıllığına men edileceği belirtildi.

Beşiktaş, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etti.

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