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Spor, Futbol

Beşiktaş, Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'in sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Hilmi Sever  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Beşiktaş, Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-2025 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin’e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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