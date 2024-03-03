Beşiktaş derbisini 1-0 kazanan Galatasaray, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray, bu kulvardaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.
İstanbul
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.
25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı.
40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
İkinci yarı
47. dakikada Muçi'nin ceza yayından çektiği şutta top üstten auta gitti.
51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağa sahip oldu.
60. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Al-Musrati, sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın çeldiği topu, altıpas çizgisi önünde Colley kafayla tamamlamaya çalıştı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
61. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, kaleci Muslera topu kornere çelerek gole izin vermedi.
88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Colley, sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Colley'i oyundan ihraç etti.
Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Muslera kalesinde devleşti
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Tecrübeli file bekçisi, 60. dakikada Al-Musrati'nin serbest vuruşunda çok sert gelen topu önlemeyi başardı. Muslera, 62. dakikada ise Rachid Ghezzal'in ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda çıkardığı şutta iyi bir refleks göstererek topu kornere çeldi.
Uruguaylı file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla takımının skor üstünlüğünü korumasını sağladı.
Okan Buruk yönetiminde büyük maçlarda hata yapmıyor
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.
Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" dördüncü Beşiktaş derbisinde 3. kez galibiyetini aldı.
Ligde son 16 maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'deki son 16 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 9 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.
Bu sezon 15 maçta gol yemedi
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.
Ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu sezon 15 lig maçında kalesini gole kapattı.
Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez kazandı
Galatasaray, Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez 3 puan aldı.
Sarı-kırmızılı takım, yenilenerek 2016-2017 sezonunda hizmete giren Tüpraş Stadı'ndaki ilk 7 lig maçında bir beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, bu stattaki 8. derbisinde ilk galibiyetini elde etti.
Icardi, Beşiktaş'ı bu kez boş geçti
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ilk kez bir Beşiktaş maçında gol atamadı.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 14 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.
Daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş derbisinde 5 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez siyah-beyazlılara karşı bir maçta gol sevinci yaşayamadı.
Icardi'nin 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 golü bulunuyor.
Al Musrati kaleleri şaşırdı
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, ilk golünü kendi kalesine attı.
Derbinin 2. dakikasında Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa kafayla müdahale eden siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına attı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.
Bu sezon derbilerde mağlup
Beşiktaş bu sezon oynadığı 3. derbiden de puansız ayrıldı.
İlk derbisinde Galatasaray'a, RAMS Park'ta 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de ağırladığı Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.
Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu.
Omar Colley VAR'dan kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ta Omar Colley, 90. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.
88. dakikada Barış Alper Yılmaz'a faul yapan siyah-beyazlı futbolcuya ilk önce sarı kart gösteren hakem Halil Umut Meler, VAR'da yapılan incelemenin ardından Colley'e kırmızı kart verdi.
Cenk Tosun ıslıklarla çıktı
Siyah-beyazlı taraftarlarla Cenk Tosun arasındaki soğuk rüzgarlar derbide de devam etti.
Bu sezon zaman zaman eleştirilen tecrübeli oyuncu 80. dakikada yerini Jackson Muleka'ya bırakırken siyah-beyazlı taraftarlar Cenk Tosun'u ıslıkladı.
Ligde 4 maç sonra gol yedi
Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, derbide kalesini savunamadı.
Siyah-beyazlı ekip 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından oynadığı Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında gol yemezken 6 gol kaydetti.
Beşiktaş ayrıca ligde 4 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Rashica'nın topu direğe takıldı
Karşılaşmanın 19. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik şansı direğe takıldı.
Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Milot Rashica meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ancak top üst direğe çarparak dışarı gitti.
İlk yarı sonunda tribünlere çağrıldılar
Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırdı.
Soyunma odasına 1-0 geride giden ev sahibi ekipte taraftarlar, tribünlere giden oyunculara tezahüratlarla moral verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.