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Spor, Futbol

Beşiktaş, borsada tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri 2023 yılında yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Beşiktaş, borsada tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen yıl yüzde 92 artış kaydeden spor endeksi 4.930,21 puanla zirveyi gördü.

Beşiktaş'ın hisseleri 2023 yılında yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını gösterdi. 2022 yılını 5,94 lirayla tamamlayan ve 2023 sonunda 42,86 liraya çıkan Beşiktaş'ın hisse fiyatı böylece 7 katına yükseldi.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı ayrıca geçen sene 58,50 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2022-2023 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde yeşil sahalarda istikrarlı bir grafik çizen Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başladıktan sonra yılın sonlarına doğru Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından da borsada etkili bir performans sergilemişti.

Trendyol Süper Lig'de zirvede bulunan Fenerbahçe Futbol AŞ ile zirve ortağı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları da geçen yıl borsada yatırımcısını sevindirdi.

Bu dönemde, yatırımcısına Galatasaray yüzde 46,5, Fenerbahçe yüzde 25,5 kazandırdı.

Geçen yıl Galatasaray'ın hisse fiyatı 9,58 lirayla, Fenerbahçe'nin hisse fiyatı da 142,10 lirayla tarihi zirveyi gördü. Spor şirketlerinin, sponsorluk anlaşmaları ve gerçekleştirdikleri transferlerle birlikte hisselerinde yükselişler görüldü.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen yıl yatırımcısına yüzde 7,8 kaybettirdi.

Analistler, Trabzonspor'un hisselerinin 2 yıldır değer kaybettiğine dikkati çekti. Trabzonspor, 2022 yılında da yüzde 21 değer kaybetmişti.

Spor şirketleri aralık ayında borsada kaybettirdi

Spor şirketleri, aralık ayında ise borsada yatırımcısını üzdü.

Bu dönemde, borsada Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 25,4, Galatasaray'ın yüzde 20,2, Trabzonspor'un yüzde 20,1 ve Beşiktaş'ın yüzde 16,5 azalış kaydetti.

11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla beraber spor şirketlerinin hisselerinde düşüş eğilimi görüldü.

En fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, 2023 yılını 10 milyar 286 milyon 400 bin liralık değerle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 9 milyar 51 milyon 721 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 6 milyar 804 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 540 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

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