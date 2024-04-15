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Spor, Futbol

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fernando Santos ile vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yollarını ayırdıkları Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile vedalaştı.

Emrah Oktay  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fernando Santos ile vedalaştı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında eski teknik direktör Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.

Yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul ile Kadir Kılıç'ın da yer aldığı buluşmada Arat, kulübe hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos ile yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Fernando Santos, veda ziyaretinde, "Beşiktaş'ı çok sevdik. Beşiktaş'ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güler yüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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