Dolar
27.11
Euro
29.44
Altın
1,889.47
ETH/USDT
1,683.30
BTC/USDT
26,196.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, 2 puanı uzatmalarda kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Süha Gür, Mücahit Hüseyin Eroğul  | 20.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Beşiktaş, 2 puanı uzatmalarda kaybetti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Pendikspor'u konuk etti.

İlk yarı

9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada hızlı gelişen atakta soldan Muleka'nın pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın gelişine sert şutunda top kaleciden oyun alanına döndü.

79. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinde pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak Erdem'in ayaklarıyla müdahalesiyle kornere gitti.

90+3. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Thuram, ceza sahası içinde Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalınca pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada topun başına geçen Romero, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+6. dakikada soldan Rebic'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Demir Ege Tıknaz'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Şenol Güneş'le galibiyet serisi sona erdi

Beşiktaş, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le galibiyet serisini Pendikspor maçında sürdüremedi.

Bu sezon 6. resmi maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Güneş'in yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Neftçi eşleşmesini de 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Ligde açılışı VavaCars Fatih Gümrük'le yapan Beşiktaş, rakibini Gedson Fernandes'in tek golüyle mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.

Saha karıştı

Pendikspor kalesinin arkasında yer alan Beşiktaş taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler sonrası kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Erdem Canpolat'ın tepki göstermesinin ardından saha bir anda karıştı.

İki takım futbolcuları Pendikspor ceza sahası önünde tartıştı. Gerginlik büyümeden önlenirken, hakem Onur Bulut ve Mert Günok'a sarı kart gösterdi.

Yönetim istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un golünün ardından bir müddet "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.

Rashica ve Chamberlain taraftarla buluştu

Beşiktaş'ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex-Oxlade Chamberlain, Pendikspor karşılaşmasıyla ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan iki oyuncu mücadelenin 60. dakikasında sahaya çıktı. Chamberlain, Muleka'nın yerine oyuna girerken, Rashica ise Rosier'in yerine oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut savunmanın sağına geçerken Rashica da hücumun sağında görev aldı.

Colley, golle döndü

Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Omar Colley, Beşiktaş'taki ilk golünü Pendikspor karşısında sakatlık dönüşü kaydetti.

Bu sezon oynanan 5 resmi maçın 4'ünde görev yapan ve omzundaki sorun gerekçesiyle Neftçi ile İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında forma giyemeyen Colley, sakatlık sonrası Pendikspor maçının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Siyah-beyazlı oyuncunun 76. dakikada bir korner sonrasın arka direkte kafa vuruşuyla attığı gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Stefan Kuntz ve Davor Suker maçı izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş-Pendikspor mücadelesini Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'le birlikte tribünden izledi.

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Hırvatistan'la D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 28 Mart'ta Bursa'da oynanan maçta Hırvatistan'a 2-0 yenilmişti.

İki takım 12 Ekim'de Hırvatistan'ta karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile bir araya geldi
Esenyurt'ta sahipsiz köpekler mahalle sakinlerini korkutuyor
Başkentte kaza yapan aracın sürücüsünü silahla tehdit eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Benzer haberler

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Cadiz'i 2-0 yendi

Beşiktaş, 2 puanı uzatmalarda kaybetti

Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu

VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi

VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi
Trabzonspor'dan Galatasaray maçına ilişkin açıklama: Puanlarımızı çalanlar hakkında verilecek kararı dikkatle bekliyoruz

Trabzonspor'dan Galatasaray maçına ilişkin açıklama: Puanlarımızı çalanlar hakkında verilecek kararı dikkatle bekliyoruz
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet