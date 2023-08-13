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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

Sarı-lacivertliler, 4 yıllığına renklerine bağladığı Cengiz'in bonservisi için Olimpik Marsilya'ya 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Hilmi Sever  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

İstanbul

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Cengiz'in bonservisi için Olimpik Marsilya Kulübüne 15 milyon avro bonservis bedelinin 4 sene içinde ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi.

Cengiz Ünder için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco katıldı.

Attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, uzun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum."

Fenerbahçe taraftarına da mesaj yollayan milli futbolcu, "Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye'ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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