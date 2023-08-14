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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul, Emre Doğan  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

3. dakikada Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. Dzeko, orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına hareketlenerek pasını sol taraftan içeri giren Tadic'e verdi. Tadic'in pasıyla ceza yayı önünde buluşan Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti.

18. dakikada sarı-lacivertli ekibin ikinci golü geldi. Szymanski'nin savunmanın arasına attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

45. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çevirdiği topa Djilobodji'nin elle temas ettiğini belirleyen maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.

45+5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direğe giden topu Arda Kızıldağ kafayla ağlara yolladı: 2-1.

45+7. dakikada Oosterwolde'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu önünde bulan Tadic'in şutunda, Gradel çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 51'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ortasında Gradel'in ceza sahası içinde topa teması sonrası hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, kaleci gole izin vermedi.

82. dakikada Tadic'in sağdan içeri girip çevirdiği topa Zajc vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

85. dakikada sol taraftan hızla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin şutunda top dışarı çıktı.

Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Gaziantep FK'yi Dzeko'nun golleriyle mağlup etti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 3. ve 18. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+5. dakikada Arda Kızıldağ attı.

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4. maçtan da galip ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 3 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, lige de galibiyetle başladı.

Dzeko, gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla gol sayısını 3'e çıkardı.

Dzeko, karşılaşmada kaydettiği 2 golle alınan galibiyette başrolü üstlendi. 37 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru ile oynanan ilk maçta da fileleri havalandırmıştı.

Maxim, kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'nin Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, kırmızı kart gördü.

Maxim, müsabakanın 19. dakikasında hakem Abdulkadir Bitigen'e itirazının ardından sarı kartla cezalandırıldı. Rumen futbolcu, 23. dakikada hakem Bitigen'in ikili mücadelede aleyhine verdiği faul kararına yaptığı alkışlı protestonun ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, sakatlığı sebebiyle karşılaşmaya devam edemedi.

Osayi-Samuel, 12. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. 25 yaşındaki sağ kanat, uygulanan tedavinin ardından oyun alanına döndü.

Nijeryalı futbolcu, 31. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Osayi-Samuel'in yerine 34. dakikada Jayden Oosterwolde oyuna dahil oldu.

Bu değişikliğin ardından Ferdi Kadıoğlu sağ bekte, Oosterwolde ise sol bekte görev aldı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR'a takıldı

Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen, 45. dakikada ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile girdiği ikili mücadelede Papy Djilobodji'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

Tadic, penaltıdan faydalanamadı

Fenerbahçe'de Sırp oyuncu Dusan Tadic, ikinci yarıda VAR incelemesi sonucunda kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak Gradel'den sekip kornere çıktı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Gradel'in topa koluyla müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi.

55. dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.

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