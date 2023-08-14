Dolar
27.05
Euro
29.60
Altın
1,914.08
ETH/USDT
1,849.30
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,838.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı

Son olarak Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Oxlade-Chamberlain, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giydi.

Fatih Erel  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı

İstanbul

Beşiktaş, İngiliz orta saha futbolcusu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Oxlade-Chamberlain, ülkesinin milli takımında da görev aldı.

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek
Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Tuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldü
Dilencilerin yeni taktiği aldırdıkları ürünü iade ederek paraya çevirme

Benzer haberler

Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

Transferin durgun takımı Beşiktaş

Beşiktaş, son 10 sezonda açılış maçlarındaki başarısıyla dikkati çekiyor

Beşiktaş, son 10 sezonda açılış maçlarındaki başarısıyla dikkati çekiyor
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonu yarın Fatih Karagümrük deplasmanında açacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonu yarın Fatih Karagümrük deplasmanında açacak
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet