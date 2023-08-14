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Spor, Futbol

Real Madrid, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid, İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'yı Chelsea'den bir yıllığına kiraladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Real Madrid, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı

Ankara

Real Madrid, sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın boşluğunu Kepa ile doldurmaya çalışacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki Kepa, 2023-24 sezonunda eflatun-beyazlı formayı giyecek.

Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.

Kepa, Chelsea formasıyla birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Super Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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