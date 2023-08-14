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Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.

Real Madrid'in 21 Temmuz'daki antrenmanında sakatlanan Arda'nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti.

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