Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.
Real Madrid'in 21 Temmuz'daki antrenmanında sakatlanan Arda'nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.