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Spor, Futbol

EMS Yapı Sivasspor deplasmanda 3 - 1 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Fevzi Kemal Karagöz  | 20.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
EMS Yapı Sivasspor deplasmanda 3 - 1 kazandı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarı

2. dakikada EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Emrah Başsan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

12. dakikada EMS Yapı Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen takımın atağında Alaaddin Okumuş'un ceza sahası içine yaptığı ortasında Alonso'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

15. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Markovic'in sert vuruşanda top az farkla auta gitti.

44. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasına ceza sahası içinde topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top ağlara ulaştı: 0-2.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada ev sahibi takım golü buldu, farkı 1'e indirdi. Takımın orta sahada gelişen atağında ceza sahasındaki Gradel meşin yuvarlığı ara pasla defansı arkasındaki Furkan Soyalp'a gönderdi. Soyalp, topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan kaleye gönderdi: 1-2.

67. dakikada Gaziantep FK'nin atağında defanstan dönen topa Jevtovic'in gelişine vurduğu şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın kalenin sağ ucuna uzanmasıyla kornere çeldi.

83. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı tekrardan 2'ye çıkardı. EMS Yapı Sivasspor'un atağında ceza sahası dışındaki N'jie'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Rodrigues topu kalenin solundan ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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