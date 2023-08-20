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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı takip etti.

Kaan Bozdoğan  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi

Budapeşte

Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

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