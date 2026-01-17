Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başladı

İstanbul
15. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Larsson'dan topu kapan Operi, çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Shomurodov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
40. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fayzullayev'in kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Grbic gole izin vermedi.
Turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarı
49. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Selke'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.
56. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Çağtay Kurukalıp'ın sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında Barış Kalaycı'nın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında Kranevitter'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta Muhammed, bu kez iki hamlede topun sahibi oldu.
61. dakikada Brnic'in soldan ortasında Selke'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
75. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, beraberliği sağladı. Barış Kalaycı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana, önce Operi sonra da Opoku'yu geçti. Fildişi Sahilli oyuncu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in solundan filelere gönderdi: 1-1.
78. dakikada Harit'in ara pasında Ömer Ali, sağdan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Shomurodov'un ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'den döndü. Özbek oyuncunun altıpasın solunda tamamlamak istediği meşin yuvarlak bu kez auta gitti.
87. dakikada Başakşehir, ikinci golü buldu. Brnic'in soldan ortasında Balkovec'in uzaklaştırdığı top, ceza yayının sağında Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasına girip iki futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra penaltı noktası civarında sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 3. galibiyet
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de art arda üçüncü kez hanesine 3 puan yazdırdı.
Turuncu-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk defa üst üste 3 maçı kazanmayı başardı.
RAMS Başakşehir, son 5 haftada 4 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırarak çıkışını sürdürdü.
Shomurodov, 13 gole ulaştı
Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.
Turuncu-lacivertlilerin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki santrfor, golcü kimliğini Fatih Karagümrük karşısında da sürdürdü.
Shomurodov, ligde forma giydiği 18. maçında 13. kez fileleri havalandırdı.
Ömer Ali Şahiner, galibiyeti getirdi
RAMS Başakşehir'e karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaptan Ömer Ali Şahiner kaydetti.
Mücadelede sağ bek olarak görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.
Ömer Ali, bu sezon Süper Lig'de ilk, tüm kulvarlarda ise ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Fatih Karagümrük, ligde 6 haftadır kazanamıyor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'deki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı son 6 müsabakada 2 beraberlik alırken, 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic: "Hiç mutlu değilim. Çok kolay goller yedik"
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, çok kolay goller yediklerini söyledi.
Stanojevic, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zor bir maç olduğunu aktaran Sırp teknik adam, "Zemin çok yumuşaktı. Oynaması zor bir zemindi. Hiç mutlu değilim. Kaybettik. Çok kolay goller yedik. İkinci gol çok basitti. Tehlikeli pozisyonlarımız vardı. Zamanla bu problemlerimizi çözeceğimize inanıyorum. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum. Kalitemizi gösterebileceğimize inanıyorum. Umarım sürpriz yaratan bir takım haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Aleksandar Stanojevic, "Çok iyi genç oyunculara sahibiz. Yakında da bazı futbolcular aramıza katılacak. Benim işim, elimdeki takımla en iyi işi çıkartabilmek. Daha rekabetçi bir takım olacağımıza inanıyorum." diye görüş belirtti.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: "Çok değerli bir galibiyet. Ligde kolay maç olmadığının ispatı"
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki teknik adam, "Çok değerli bir galibiyet. Ligde kolay maç olmadığının ispatı. Çok iyi oynadığımız bir ilk yarı. Belki geldiğimizden beri en iyi oyunlarımızdan biri. Eksik olan tek şey ikinci goldü. İkinci devrede de ikinci golü bulamadık. Fatih Karagümrük'ün çok kaybedecek bir şeyi yok. Risk aldılar. Atamayana atarlar tabiri caizse öyle oldu. Takımımın 1-1'den sonraki oyununu da çok beğendim. Sabırlı top çevirdik ve pozisyonlar ürettik. Neticede Ömer Ali'nin müthiş golüyle kazandık. Bu şekilde galip gelmek çok değerli." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de üst üste 3'üncü, son 5 maçta da 4'üncü galibiyetlerini aldıklarının hatırlatılması üzerine Nuri Şahin, "Üst üste galibiyetler çok değerli çünkü süreci hızlandırıyor. Oyununa daha çok güveniyorsun. Oyunculara ilk geldiğimde 'Biraz zorlanacağız ama oyunumuz oturunca bizim için değerli olacak' diye söylemiştim. Onlar da bunu görüyor. Ömer Ali benim için çok değerli. Kulübün hafızasından birisi. Müthiş bir profesyonel. Benimle orta sahada büyük ihtimalle oynamaz ama sol ve sağ bekte de bize yardımcı oldu. Haftalardır oynadığı iyi oyunu bugün golüyle taçlandırdı. Onun için çok mutluyum." diye konuştu.
Bu sezon ligde 13. golünü kaydeden Özbek futbolcu Eldor Shomurodov'a dair görüşlerini de paylaşan Şahin, "Eldor Shomurodov'un gol kralı olup olmaması benim için önemli değil. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşırsak ve Eldor gol kralı olursa çok mutlu olurum. Ancak benim için en önemlisi takımın oyunu ve Eldor'un bize kattıkları. Gollerin geleceğini biliyorum ama Eldor'un bize topsuz anlamda yardımı da önemli. Karakterli ve güzel bir insan. Eldor, çok kolay yönetilecek bir oyuncu. Gerçek bir yıldız. Gerçek yıldız olmayanlar çok zor yönetilir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.