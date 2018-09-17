Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı tatil edildi

Spor Toto 1. Lig'deki Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçında hakem Atilla Karaoğlan, bir taraftarın sahaya girip kendisine vurması sonucu karşılaşmayı tatil etti.

anasayfa > spor, futbol 17.09.2018

Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı tatil edildi
Fotoğraf: AA/İlkan Toprak

BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasındaki Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı, bir taraftarın sahaya girip hakeme vurması sonucu tatil edildi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Oyuncular ve hakem heyeti soyunma odasına doğru giderken Balıkesirspor Baltoklu bir taraftar sahaya girerek hakem Atilla Karaoğlan'a saldırdı.

Karaoğlan aldığı darbeyle yere düşerken, taraftar, polis ekipleri tarafından saha içinde yakalandı.

Soyunma odasına giren hakem Atilla Karaoğlan, ikinci yarıya çıkmayarak maçı tatil etti.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek.

Muhabir: İlkan Toprak

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