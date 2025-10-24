Dolar
42.03
Euro
48.89
Altın
4,121.81
ETH/USDT
3,854.10
BTC/USDT
110,043.00
BIST 100
10,608.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli file bekçisi Berke Özer'in forma giydiği Lille, evinde PAOK'a 4-3 yenildi. Berke, karşılaşmanın 71. dakikasında kullanılan penaltıda kalesini gole kapattı.

Bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Celta Vigo (İspanya) - Nice (Fransa): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1

Celtic (İskoçya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Freiburg (Almanya) - Utrecht (Hollanda): 2-0

Lille (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 3-4

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-3

Malmö (İsveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Young Boys (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Gazze Mahkemesinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın ve ihlallerin tanıkları dinlendi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Benzer haberler

Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendi

Stuttgart teknik direktörü Hoeness: Kazanmak için her şeyi yapacağız

Domenico Tedesco: Stuttgart oynaması zor bir takım, taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum

Domenico Tedesco: Stuttgart oynaması zor bir takım, taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum
Fenerbahçe, Avrupa'da 293. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 293. maçını oynayacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet