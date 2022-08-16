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Spor, Futbol

Avrupa’da yaşayan Türkler Trabzonspor’un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi

Avrupa’da yaşayan Türkler, Trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag’la yapacağı maça yoğun ilgi gösterdi.

Bilal Acar   | 16.08.2022
Avrupa’da yaşayan Türkler Trabzonspor’un Kopenhag'la oynayacağı maça yoğun ilgi gösterdi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Kopenhag

Avrupa’nın farklı ülkelerinden yüzlerce taraftar Kopenhag’ın Axeltorv meydanında bir araya geldi.

Ellerinde bayraklar ve Trabzonspor formalarıyla meydana gelen taraftarlar tezahüratta bulunup horon çekti.

İngiltere’nin başkenti Londra’dan maçı izlemek için Kopenhag’a gelen Hüseyin Duran isimli taraftar AA muhabirine, 10 arkadaşıyla sabah Kopenhag’a geldiklerini, maçı statta izleyeceklerini söyledi.

Almanya’nın Frankfurt kentinden gelen Sezer Çakır ise “Şampiyonluk maçına gidemediğim için çok üzülmüştüm ancak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Kopenhag’a geldim. 1-2 gündür yollardayım inşallah sonu güzel olur.” dedi.

Ogün Bozkurt isimli taraftar da, Trabzonspor’u desteklemek için Avusturya’dan kardeşiyle Kopenhag’a geldiğini, takımının maçlarını çoğu zaman gittiğini söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada dün Trabzonspor'un kaldığı otelin yakınlarında yapıldığı iddia edilen havai fişek gösterisinin ise şehir genelinde düzenlenen bir kutlama nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

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