Dolar
42.23
Euro
48.94
Altın
4,136.66
ETH/USDT
3,546.10
BTC/USDT
104,630.00
BIST 100
10,544.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında konuşuyor.

11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yozgat'ta yetiştirilen fidanlar İç Anadolu Bölgesi'ni yeşertiyor
İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi tamamlandı

Benzer haberler

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet