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Spor, Futbol

Antrenmanda sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Süha Gür  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Antrenmanda sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ameliyat edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Necip Uysal'a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Necip'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı aktarıldı.

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