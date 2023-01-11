Dolar
18.78
Euro
20.19
Altın
1,877.00
ETH/USDT
1,337.10
BTC/USDT
17,448.00
BIST 100
4,987.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor'un sağanak altındaki idmanını Sol Campbell de takip etti

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Oktay Özden   | 11.01.2023
Antalyaspor'un sağanak altındaki idmanını Sol Campbell de takip etti

Antalya

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sağanak altında yapılan idmanda, taktiksel çalışmalar yaptı.

Antrenmanı, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için Antalya'da bulunan, eski İngiliz milli futbolcu, bir süre teknik direktörlük de yapan Sol Campbell da izledi.

Campbell, ziyarette Nuri Şahin ile bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından yakalanan Hazni Gölge, İstanbul'a getiriliyor
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu
DSİ 1273 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Antalyaspor'un sağanak altındaki idmanını Sol Campbell de takip etti

Antalyaspor'un sağanak altındaki idmanını Sol Campbell de takip etti

Trabzonspor taraftarlarından Abdullah Avcı'ya destek

İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
PFDK, Ümraniyesporlu Allyson'na 2 maç ceza verdi

PFDK, Ümraniyesporlu Allyson'na 2 maç ceza verdi
Selden etkilenen Kumluca'da domates ihracatı hız kesmeden sürüyor

Selden etkilenen Kumluca'da domates ihracatı hız kesmeden sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet