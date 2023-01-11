Antalyaspor'un sağanak altındaki idmanını Sol Campbell de takip etti

Antalya
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sağanak altında yapılan idmanda, taktiksel çalışmalar yaptı.
Antrenmanı, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için Antalya'da bulunan, eski İngiliz milli futbolcu, bir süre teknik direktörlük de yapan Sol Campbell da izledi.
Campbell, ziyarette Nuri Şahin ile bir süre görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.