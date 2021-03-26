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Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın

Antalyaspor'u 25'inci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 1000 puan heyecanı sardı.

Oktay Özden   | 26.03.2021
Antalyaspor, Süper Lig serüvenini 1000 puanla taçlandırmaya çok yakın

Antalya

Ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 30 maç oynayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 352 mağlubiyet yaşadı ve 999 puan topladı.

Rakip fileleri 1004 kez havalandıran, kalesinde ise 1229 gol gören kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı mücadelede 1000 puana ulaşmayı planlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisine yenilmemesi halinde kulübün Süper Lig tarihinde 1000 puanı yakalayacak.

Yılmaz: 1000 puana 32. haftada ulaşmak istiyoruz

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, yenilmezlik rekoru ve kupa başarısının yönetimlerine nasip olduğunu söyledi.

Kulüp tarihinde Süper Lig'deki 13 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu bu sezon kırdıklarını, aynı kulvarda 1000. gole 28. haftada Fenerbahçe mücadelesinde Fredy'in imza attığını anımsatan Yılmaz, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 yıl sonra finale yükselme başarısını göstermelerine dikkati çekti.

Yılmaz, kaliteli kadroya ve teknik heyete sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de 25 sezon içerisinde toplam 999 puan topladık. 1000 puana 32. haftada ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyoruz. 1000. gol, en uzun yenilmezlik serisinden sonra 1000 puana ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı camiada bu sezonu unutulmayacak başarılarla geride bırakmak istiyoruz. Finalde Beşiktaş'ı yenip Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihimizde bir ilki başarmak istiyoruz."

En fazla puan 2016-2017 sezonunda

Antalyaspor, en fazla puanı 58 ile 2016-2017'de, en az puanı ise galibiyetin 2 puan sayıldığı 1986-1987 sezonunda 24 ile hanesine yazdırdı.

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