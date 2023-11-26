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Spor, Futbol

Altyapı ve destek Şahinbey Belediyesine Avrupa şampiyonluğu getirdi

Şahinbey Belediyespor, son yıllarda sahip olduğu altyapı ve sportif destekler sayesinde Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzandı.

Mehmet Akif Parlak  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Altyapı ve destek Şahinbey Belediyesine Avrupa şampiyonluğu getirdi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Şahinbey Belediye Başkanı ve Şahinbey Belediyespor Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, göreve geldiği andan itibaren spora ve özellikle ampute futbol takımına büyük önem verdiğini söyledi.

Takımın Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını hatırlatan Tahmazoğlu, altyapı ve sportif desteğin bir kulübün can damarı olduğunu belirtti.

Ampute futboluna ilgi arttı

Türkiye'nin en modern tesisini yaptıklarını aktaran Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Ampute takımına büyük önem verdik. Gerek altyapısının güçlenmesi gerek sportif malzeme konusunda ciddi emek ve destek verdik. 86 bin 500 metrekare alanda spor köyü yaptık. Bunun içinde amputeye özel bir saha yaptık. 700 kişilik tribün, giyinme odaları, duş alma yerleri gibi mükemmel bir tesis yaptık. Gerçekten Türkiye'de benzeri yok. Biz her maça her yaştan vatandaşımızı ücretsiz şekilde götürdük. Bölgedeki engelli vatandaşlarımız buna ciddi anlamda ilgi göstermeye başladı. Kentimizde genel olarak ampute futboluna ilgi ve alaka oluşmaya başladı."

"Şahinbey ampute takımımız, milli takımın bel kemiğini oluşturuyor"

Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyespor'un başarısının her geçen gün arttığını ve bunun hem şehir hem de ülke adına sevindirici olduğunu kaydetti.

Takımlarının başarısının milli takıma da başarı getirdiğine dikkati çeken Tahmazoğlu, "Şahinbey ampute takımımız, aynı zamanda milli takımın da altyapısını ve bel kemiğini oluşturuyor. Hocamız, kalecimiz ve diğer oyuncularımız şu an milli takımda. Onlar da geçen sene Dünya Kupası'nı kazandı. Öncesinde Avrupa şampiyonu oldular. O takımda da bizim 5 oyuncumuz vardı. Türkiye'de biz bu alana destek vermeye başladıktan sonra diğer belediyeler de kendi illerinde buna önem vermeye başladı. Bu da bizi oldukça sevindirdi. Artık belediyeler arası ciddi bir rekabet var. Bizim takım köklü ve altyapısı güçlü olduğu için ligde namağlup şampiyon oldu. 2 defa Şampiyonlar Ligi'ni, 3 defa Türkiye şampiyonluğu ve 4 defa Türkiye Kupası'nı kazandık. Takımımızla gurur duyuyor ve tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu, engellilerin eve kapanmasının önüne geçtiklerini belirterek, gençleri teşvik etmek amacıyla her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabı hediye ettiklerini, 7 yılda 1 milyon 88 bin spor ayakkabı dağıttıklarını dile getirdi.

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