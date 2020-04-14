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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Spor, Futbol

Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao: Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın golcü futbolcusu Marco Paixao, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini söyledi.

Ali Korkmaz   | 14.04.2020
Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao: Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum

İzmir

Marco Paixao, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, Kovid-19 salgınının herkesi etkilediğini belirtti. İşi olmayanların evlerinde kalmaları gerektiği mesajını veren Paixao, şunları kaydetti:

"Türkiye'de liglerin ertelenmesi bence bir hafta geç kalınmış gibi gözüküyor. Ancak yöneticilerin vermiş olduğu kararlara da saygı duymak lazım. Maske kullanımı konusunda Türkiye ile İspanya ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum. İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu."

"Kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum"

Paixao, futbol sezonunun mutlaka tamamlanması gerektiğini belirterek, "Kalan 6 maçın hepsini kazanıp inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Altay'da çok güzel günler geçirdim. Geçen yıl gol krallığı yaşadım. Tabii ki gol kralı olmak güzel bir duygu ama öncelik Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıdır. Ben kariyerimi Altay'da tamamlamak istiyorum. Gelecek yıl Altay formasını giyebilmek için kulüple görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

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