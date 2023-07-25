Dolar
26.95
Euro
29.78
Altın
1,960.20
ETH/USDT
1,853.80
BTC/USDT
29,115.00
BIST 100
6,677.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Spor, Futbol

Ali Palabıyık hakemliği bıraktı, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi oldu

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa kariyerlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak devam edecek.

Emrah Oktay  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Ali Palabıyık hakemliği bıraktı, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi oldu

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig hakem kadrosunda değişikliğe gidildi. Uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Hakemlik kariyerine 2000'de başlayan ve Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık, Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2012'de üst klasman hakemi olan ve 2015'ten bu yana FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.

Açıklamada, "23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Göçek ve Arslanboğa, VAR odasında

Tecrübeli hakemler Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa ise VAR odasına geçti.

Hakemliğe 1996'da başlayan, 2004 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan Hüseyin Göçek, burada 294 müsabakada görev aldı. Göçek, Türkiye liglerinde 61 müsabakaya da VAR olarak atandı.

2008-2021 döneminde 13 sezon FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek, 7 yıl boyunca UEFA'nın birinci kategorisinde yer aldı. Tecrübeli hakem, 2015 Şampiyonlar Ligi Juventus-Barcelona finalinde ve UEFA'nın düzenlediği 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları'nda İlave Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.

Göçek ile aynı yıl hakemliğe başlayan, 2007 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan ve burada 128 müsabakaya hakem olarak düdük çalan Suat Arslanboğa, toplamda 637 profesyonel müsabakada görev yaptı. Arslanboğa, 57 karşılaşmada da VAR görevi üstlendi.

Açıklamada, "Bundan sonra, kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek Hüseyin Göçek'e ve Suat Arslanboğa'ya şu ana kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, VAR hakemi olarak futbolumuza büyük katkılar sağlamalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye, savunma sanayi alanında artık takip eden değil takip edilen bir ülkedir"
Arnavutköy sakinleri kokan şebeke suyu için İBB'den çözüm bekliyor
Hatay'da orman yangını çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var
Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı

Benzer haberler

Ali Palabıyık hakemliği bıraktı, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi oldu

Ali Palabıyık hakemliği bıraktı, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi oldu

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin para cezalarını onadı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında

Trendyol Süper Lig'de fikstür belli oldu, ilk büyük maç 2. haftada

Trendyol Süper Lig'de fikstür belli oldu, ilk büyük maç 2. haftada
Trendyol Süper Lig 2023-2024 planlaması belli oldu

Trendyol Süper Lig 2023-2024 planlaması belli oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'nin komisyon kararına tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'nin komisyon kararına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet