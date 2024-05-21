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Spor, Futbol

Ali Koç, Selahattin Baki ve Fenerbahçeli 3 futbolcu, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'yi PFDK'ye sevk etti.

Emre Doğan  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Ali Koç, Selahattin Baki ve Fenerbahçeli 3 futbolcu, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Başkan Koç'un sportmenliğe aykırı hareketi, Baki'nin ise sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İrfan Can Eğribayat'ın maçtaki hakareti, Mert Hakan'ın ise saldırısı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Oosterwolde'nin ise hakareti sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübünün doktoru Ertuğrul Karanlık ile teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan'ın derbideki hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin de çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkan Onur Göçmez'in disipline verildiği aktarıldı. VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini ve Kayserisporlu oyuncu Duckens Nazon'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'den Ahlatcı Çorum FK ile bu takımın teknik direktörü Serkan Özbalta'nın da disipline gönderildiği kaydedildi.

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