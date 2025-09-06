Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,267.00
BTC/USDT
110,087.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Can Öcal  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

İstanbul

Ali Koç'un kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi
Birçok ilde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda aday olmayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet