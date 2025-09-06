Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
İstanbul
Ali Koç'un kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor:
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.