Dolar
42.33
Euro
49.20
Altın
4,102.24
ETH/USDT
3,232.70
BTC/USDT
97,082.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Alexander Dimitrov: İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Dimitrov, "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Şimdi bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor." dedi.

Sinan Balcıkoca, Fatih Çapkın  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Alexander Dimitrov: İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Alexander Dimitrov, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki basın toplantısında milli futbolcu Andrian Kraev ile açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dimitrov, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir gazetecinin "İlk maçta aldığınız mağlubiyetin ardından bu maça nasıl bir motivasyonla hazırlandınız?" sorusu üzerine Dimitrov, "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Şimdi bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadıklarını belirten Dimitrov, yarın bu travmayı aştıklarını göstermek istediklerini söyledi.

Dimitrov, takımdaki son duruma ilişkin, "Gerçekten de sakatlanan oyuncularımız var. Onun yerine aldığımız futbolcuların iyi bir performans sergileyeceğinden eminim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor
Bakan Yumaklı, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin paylaşım
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 9 eylemde kreş yapımı karşılığında para temin edildiği iddiası

Benzer haberler

Alexander Dimitrov: İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık

Alexander Dimitrov: İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık

İsrail'in Washington Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satmamasından yana olduklarını söyledi

Kendini bulan arayış: Türkiye’nin ulusal kimlik inşa tecrübesi ve bölgesel yansımaları

22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı

22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet