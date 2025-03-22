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Spor, Futbol

Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Joao Pereira getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Portekizli Joao Pereira'yı getirdi.

Mustafa Kurt  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Joao Pereira getirildi Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Turuncu-yeşilli kulüp, Sporting B ile yollarını ayıran Joao Pereira ile Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, kısa sürece önce ayrıldıkları teknik direktörleri Sami Uğurlu ve ekibine Alanyaspor'a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Boşalan teknik direktörlük koltuğuna anlaştıkları Pereira'yı getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Hocamızı zaten Trabzonspor gibi güzide bir kulübümüzde yıllarca futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış bir hocamız. Hepinizin bildiği bir hocamız. Hoş geldiniz diyorum." dedi

Çavuşoğlu, Pereira'nın takıma bir enerji katacağını inandığını kaydederek, anlaşmanın Alanyaspor ve yeni hocaları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Ekibimle çok çalışıp takıma hırs ve öz güven aşılayacağımıza inanıyorum"

Portekizli teknik direktör Joao Pereira ise Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'de bulunduğu dönemlerde çok mutlu olduğunu anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada çok büyük hırslarla geldim. Buraya büyük projelerle geldim. Burada ekibimle, hedeflerimize ulaşmayı bekliyorum." diye konuştu.

Pereira, karakteri olan bir takım yaratmayı düşündüğünü kaydederek, "Hırslı bir takım yapmak istiyoruz. Enerjisi yüksek bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunu saha içerisinde göstermek için de çok çalışacağız. Futbolcuyken elde ettiğim başarıları hocayken de elde etmek için çok çalışacağım ve savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'da tanıdığı oyuncu olup olmadığı ve ligin kalan 10 haftasında hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine yönelik soruya ise Pereira, Alanyaspor'daki oyuncuların çoğunu tanıdığı cevabını verdi.

Türkiye'den ayrıldığından beri Türkiye ligini izlemeye devam ettiğini anlatan Pereira, şunları söyledi:

"Alanyaspor'da Portekiz'de oynamış birçok oyuncu var. Lima, Janvier, Makouta gibi oyuncular var. Ben futbolcuyken de Efecan Karaca'ya karşı da oynamıştım. Hırslı bir takım yaratacağız, derken çok az vaktimizin olduğunu da biliyorum. Ekibimle çok çalışıp takıma hırs ve öz güven aşılayacağımıza inanıyorum ve bunun içinde çok çalışıyoruz zaten. İyi sonuçlar aldıkça takım daha çok öz güven kazanacaktır ve bu şekilde daha iyi ilerleyeceğiz."

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