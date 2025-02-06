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Spor, Futbol

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde rahat kazandı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Mert Cantürk  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde rahat kazandı Fotoğraf: Mustafa Kurt - AA

Antalya

Maçın 7. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-0

24. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Ceza sahası içerisinde Makouta'nın vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topu uzaklaştırmaya çalışan Berkay Dabanlı'nın vuruşunda top takım arkadaşı Anıl Yiğit Çınar'a çarpıp ağlara gitti: 2-0

26. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta rakibini çalımlayan Augusto'nun sert şutu kaleci Emre Bilgin döndü. Topu arka direkte önünde bulan Bera Çeken'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti:3-0

40. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye indirdi. Orta sahada kazandığı topla ilerleyen Barış Kalaycı, Janvier'i çalımlayarak şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu: 3-1

57. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Arda İbrahim Akgün'ün pasıyla topla buluşan Tarık Tuğyan'ın şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

67. dakikada Alanyaspor farkı tekrar üçe çıkarttı. Ceza sahası içerinde Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:4-1

Müsabaka Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.






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