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Spor, Futbol

AEK Larnaca Teknik Direktörü Luis Oltra: Rakip takım teknik direktörü tecrübesini konuşturdu

Süha Gür   | 07.10.2022
AEK Larnaca Teknik Direktörü Luis Oltra: Rakip takım teknik direktörü tecrübesini konuşturdu

Istanbul

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen AEK Larnaca'nın Teknik Direktörü Luis Oltra, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un tecrübesini konuşturduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oltra, çok zor bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir ekip olduğunu dile getiren Oltra, şunları aktardı:

"Rakip takım teknik direktörü tecrübesini konuşturdu. Futbolcularıma bir şey söyleyemem, her şeylerini verdiler. 80 dakika oyundan düşmediler. Maçın kırılma anı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu, onu değerlendirebilsek daha değişik konumda olabilirdik. Oyuncularım her şeyini verdi."

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