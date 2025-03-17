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Spor, Futbol

Adana Demirspor'un Süper Lig macerası 4 sezon sürdü

Transfer yasağı ve puan silme cezaları nedeniyle zor günler geçirdiği ligde -2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Eren Bozkurt  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Adana Demirspor'un Süper Lig macerası 4 sezon sürdü

Adana

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 26 yıllık hasretin ardından çıktığı ligdeki macerasını 4 sezon sürdürebildi.

Oynadığı 26 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik alabilen mavi-lacivertliler, çeşitli gerekçelerle verilen 12 puan silme cezası nedeniyle -2 puana düştüğü ligde 19. ve son sıradan kurtulamadı.

Ligin 28'inci haftasını bay geçen Adana Demirspor'un, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesiyle sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşti.

Sezona takviye yapamadan başladı

Küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Adana Demirspor, FIFA'nın önceki sezon getirdiği transfer yasağını kaldıramadı. Sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran mavi-lacivertli ekip, lige takviyesiz başladı.

Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis dönemi sona erdi.

Yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkılan 6 maçta da kötü gidişatın durdurulamadığı mavi-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı getirildi. Süreci tersine çevirmekte zorlanan Adana ekibi, Dalcı yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor, Dalcı'nın ardından Manchester City'nin altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-lacivertliler, Avcı yönetimindeki 6 maçta da 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

FIFA ve TFF'den 12 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 Aralık 2024'te eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat'ta deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekilen Akdeniz ekibine, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca 3 puan silme cezası verildi.

FIFA Disiplin Komitesinin de 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uygulamasıyla ligde zor günler geçiren Adana ekibinin puan silme cezası 12'ye yükseldi.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etmişti

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk sezonunu 55 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Süper Lig'in 2022-2023 dönemini 69 puanla 4. sırada bitiren Adana ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele ettiği geçen sezonu ise 44 puanla 12. sırada sonlandırmıştı.

Mavi-lacivertli takım, geçen sezon tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Adana ekibi, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde çıktığı 6 eleme maçında 12 gol atmış, 8 gol yemişti.

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