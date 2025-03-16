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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'e veda etti

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Emre Doğan  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'e veda etti

İstanbul

28. haftayı bay geçen Adana temsilcisi, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından lige veda etti.

Sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşen mavi-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 20 yenilgi yaşadı.

Çeşitli gerekçelerle 12 puan silme cezasına çaptırılan Adana Demirspor, -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.

Adana Demirspor, 26 yıl sonra 2020-2021 sezonu sonunda Trendyol Süper Lig'e yükselmişti. Adana temsilcisi, 2021-2022'yi 9'uncu, 2022-2023'ü 4'üncü ve 2023-2024'ü 12'nci basamakta tamamlamıştı. Mavi-lacivertli takım, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmişti.

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