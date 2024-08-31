Adana Demirspor'u farklı geçen Galatasaray, milli araya moralli girdi

Adana
Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor’u 5-1 yendi.
Maçın 9. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Metehan Baltacı’nın kendi yarı sahasından uzun pasında ceza sahası dışında kaleci Deniz Eren Dönmezer topa hakim olmak için kararsız kalınca araya giren Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Yavuz Kol’un vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.
18. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Mertens’in sağ kanattan ceza sahası dışından şutunda Semih Güler’in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2
21. dakikada Alioui’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşup ceza sahasına sağ çaprazdan giren Aymbetov’un sert şutunda top kaleci Muslera’yı geçerek uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
31. dakikada Galatasaray 3’üncü gole ulaştı. Ani gelişen Galatasaray atağında orta sahada topa hakim olan Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
35. dakikada ceza sahasını terk eden Muslera’yı gören Aymbetov’un üsten yaptığı aşırma vuruşunda boş kaleye giden top, kalenin önünden sekerek dışarı çıktı.
38. dakikada Galatasaray farkı 4’e çıkardı. Batshuayı’nin ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında diğer kanatta topla buluşan Mertens’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4
Maçın ilk yarısını konuk ekip 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
48. dakikada Aymbetov’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.
59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol’un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.
60. dakikada Galatasaray farkı 5’e çıkardı. Kerem Demirbay’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5
63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı’nın şutunda Abdülkerim Bardakcı’nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.
77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Gravillon’un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
84. dakikada Gravillon’un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikada Tolga Kalender’in ceza sahası içinde Yusuf Demir’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Batshuayı’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.
Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, milli araya moralli girdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk 2 maçını kazansa da Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.
Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan "Cimbom", 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 38. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile fileleri havalandırdı. Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon 79. dakikada takımının tek golünü kaydetti.
İki takım da birer penaltıdan yararlanamadı.
Dokuz puana ulaştı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Adana Demirspor'u da mağlup etti. Bir maçı eksik olan "Cimbom" milli maç arasına 9 puanla girdi.
Kalesini yine gole kapatamadı
Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.
Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.
Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.
Barış ve Kerem, ikişer gole yükseldi
Galatasaray'ın milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ilk 3 maçta iki gole ulaştı.
Ligin ikinci haftasında 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde birer gol kaydeden Barış ile Kerem, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi.
Adana temsilcisi karşısında golleriyle galibiyete katkı veren Mertens ile Abdülkerim ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.
Deplasmanda üst üste 11. galibiyet
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada üst üste 11 müsabakayı kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun 21. haftasında deplasmandaki 5-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan seride üst üste 11 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, kulüp tarihinin dış sahadaki galibiyet serisi rekorunu 11 karşılaşmaya çıkardı.
Icardi sakatlandı
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadelenin ilk yarısında pas verirken sağ arka adalesinde zorlanma meydana gelen Mauro Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Oyun alanı dışına sekerek çıkan Icardi, doğrudan soyunma odasına gitti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi'nin durumunun yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.
Muslera, penaltı kurtardı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda gole izin vermedi.
Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında sarı-kırmızılı takımın aleyhine penaltı verdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında topun başına geçen Yusuf Sarı, kaleci Muslera'nın sağına sert bir vuruş yaptı. Tecrübeli file bekçisi köşeyi tahmin ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.
Muslera, 79. dakikada Andreaw Gravillon'un kullandığı penaltıda ise topa dokunsa da golü engelleyemedi.
Batshuayi, penaltıda Deniz'i geçemedi
Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, penaltıdan yararlanamadı.
Mücadelenin 90+1. dakikasında kazanılan penaltıyı Batshuayi kullandı. Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sağına yatarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.
Deniz, maç sonrasında Galatasaray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Muslera ile forma değişti. Sarı-kırmızılı futbolcular da müsabakanın ardından 5 gol yemesine rağmen penaltıyı kurtaran genç kaleciyi tebrik etti.
Tolga Kalender, VAR ile kırmızı kart gördü
Adana Demirspor'un 23 yaşındaki stoperi Tolga Kalender, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Maçın 90. dakikasında ceza sahasında Yusuf Demir'in başına ayakla müdahale eden Tolga, penaltıya neden oldu. Hakem Kadir Sağlam, genç stopere sarı kart verdi.
VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Sağlam, sarı kartı iptal ederek Tolga'ya kırmızı kart gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.