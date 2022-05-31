Adana Demirspor, Yusuf Sarı ve kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten yapılan başka bir açıklamada da "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.