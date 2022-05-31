Dolar
16.41
Euro
17.62
Altın
1,836.14
ETH/USDT
1,937.30
BTC/USDT
31,686.00
BIST 100
2,547.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor, Yusuf Sarı ve kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 31.05.2022
Adana Demirspor, Yusuf Sarı ve kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı

Adana

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan başka bir açıklamada da "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

Mesut Özil: Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım

Adana Demirspor, Yusuf Sarı ve kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Anadolu Efes ile oynanan maçta organizasyon bozukluğu vardı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu AA Spor Masası'nın konuğu olacak
Sivasspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Sivasspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek

A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek