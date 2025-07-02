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Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Fatih Hepokur  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 31 olarak kaydedildi.,

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Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü keyfi yaptı, tekneyle geziye çıktı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Sıcaktan dolayı boşalan cadde ve sokaklarda yürüyen bazı turistlerin şemsiyelerle gezdikleri görüldü.

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