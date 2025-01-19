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Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistinli esirlerin serbest bırkalacağı Ofer Cezaevi'ni gören noktadan yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Spor, Futbol

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Kırmızı karttan sonra haklı bir galibiyet aldılar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, ​​​​​​​"Kırmızı karttan sonra haklı bir galibiyet aldılar." dedi.

Bekir Ömer Fansa, Eren Bozkurt  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Kırmızı karttan sonra haklı bir galibiyet aldılar

Adana

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Maça hafta boyunca çok iyi hazırlandıklarını, ilk ve ikinci yarı olarak belli bir planları olduğunu ifade eden Dalcı, ilk yarının düşündükleri gibi olduğunu vurgulayarak, "İkinci yarıya da çok doğru başladık. Planımız şuydu, Fenerbahçe'nin oyun kurgusu, özellikle top onlardayken hücum opsiyonlarını iyi biliyorduk. Özellikle merkezde oyuncuları birebir baskılar yapıp kapattığımızda onlara çok fazla bu anlamda organizasyon şansı vermemiştik. Zorlamaya başlamıştık ki bunlar da oldu. Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Planımızda bir de şu vardı, 65-70'den sonra dengeli giden bir oyunda Fenerbahçe'nin başka bir formata döneceğini ve kazanmak adına riske gireceği düşüncemiz vardı. Ama her şey kırmızı karta kadardı. Kırmızı karta kadar her şeyi düşündüğümüz gibiydi. Bizim istediğimiz oyun oynanıyordu. Ama kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Kırmızı karttan sonra haklı bir galibiyet aldılar." ifadelerini kullandı.

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