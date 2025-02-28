Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Adana
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.