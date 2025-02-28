Dolar
36.53
Euro
37.99
Altın
2,855.53
ETH/USDT
2,098.70
BTC/USDT
78,765.00
BIST 100
9,729.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “E-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılıyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Eren Bozkurt  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Adana

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, UAD'ye sunduğu beyanda İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerini vurguladı
ÖNDER, 28 Şubat'ta yaşananları tarihe not düşmek için internet sitesi kurdu
10 soruda oruç ile ilgili merak edilenler
28 Şubat döneminde yaşananlar Anadolu Ajansı arşivlerinde
Gri kategoride aranan firari eski hakim Yaşar Akyıldız, 15 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

Iğdır FK, Çorum FK maçından 3 puan alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Iğdır FK, Çorum FK maçından 3 puan alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi

PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi
Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet