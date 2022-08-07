Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u mağlup etti

Giresun
15. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Sergio'nun sol kanatta ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bajic'in şutunda, top kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Boşta kalan topa Borja vurdu, defans meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.ü
23. dakika Adana Demirspor'un atağında Assombalonga'nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta, top defanstan döndü. Ceza sahası dışında dönen topa Gökhan İnler düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.
28. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Belhanda gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
56. dakikada sağ taraftan Borja'nın kullandığı korner atışında defans topu kafa ile uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında Sergio gelişine sert şut çıkarttı. Sağ direk dibinde Borja'nın son olarak dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
76. dakikada Savicevic'in yerden pasında Bajic ceza sahası çizgisi önünde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
82. dakikada Semih Güler'in pasında Onyekuru ceza sahası içerisinde topla buluştu. Boş pozisyonda Onyekuru'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
90+1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Rahmetullah Berişbek'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bitexen Giresunspor Antrenörü İlker Avcıbay
Bitexen Giresunspor'un antrenörü İlker Avcıbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni kurulan bir takım olduklarına işaret etti.
Geçen sezondan beri devam eden bir oyun karakteri ve felsefelerinin olduğunu dile getiren Avcıbay, "Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu felsefeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bugün oyunun bölümlerinde zaman zaman bu felsefemizi gerçekleştirdik. Sonuç alacağımız, öne geçeceğimiz pozisyonlar da oldu, bunlar futbolun içinde var ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık." diye konuştu.
Rakibin çok pozisyona girmediğini aktaran Avcıbay, şunları kaydetti:
"Oyunun ilk bölümünün kontrolü bizde olmasına rağmen onlar usta ayaklarla sonuca gittiler. Biz sonuca gidemedik, ama bugün böyle olduğu için ilerleyen süreç için endişemiz yok. Biz bunları göğüsleyip, oyuncularımızla bunları değerlendirip eksik yönlerimizi kapatarak, güçlenerek devam edeceğiz. Ligin başındayız ve yeni oluşan bir takımız. Burada sağduyulu ve hep desteklere devam etmek lazım."
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montel
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da ligin başında olduklarını ifade ederek, geliştirmeleri gereken çok farklı noktalar olduğunun altını çizdi.
Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gitmeleri ve topa daha iyi sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, "Özellikle ikinci yarı mesafeler de açıldıkça kendi kalitemizi geliştirebilirdik ama ligin başında olduğumuz için, bunları geliştirmek için hala zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız." açıklamasında bulundu.
Montella, bir gazetecinin "en iyi Adana Demirspor'u ne zaman izleyeceğiz" sorusunu, şöyle cevapladı:
"Galibiyetin zor olacağını biliyorduk, 3-1'i bulmak bizi maçın sonuna kadar getirdi. 'En iyi Adana Demirspor'u ne zaman izleyeceğiz?' sorusuna gelirsek de bunu zaman gösterecek, çünkü bireysel olarak gelişmesi gereken futbolcularımız var, hem de takım halinde gelişmesi gereken noktalar var. O nedenle bunu zamana yaymamız gerekiyor ama sanırım bizim taraftarlarımızın da gösterdiğimiz ruh ve karakterden dolayı takımlarıyla gurur duyduklarını düşünüyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.