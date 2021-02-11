Abdurrahim Albayrak: Mustafa Muhammed'in bu transferi Galatasaray'a Allah'ın bir lütfu
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, "Mustafa Muhammed'i 1,5 yıllığına kiraladık. Gelecek sezon sonunda 4 milyon dolar yatırdığımızda oyuncu bizim olacak." dedi.
İstanbul
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in transferini, "Allah'ın bir lütfu." diye nitelendirdi.
Albayrak, Yenibosna'daki ofisinde Galatasaray'ı takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, sona eren ara transfer dönemindeki çalışmaları, yeni transferlerin performansı, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci ve yılbaşında havai fişek kazası geçiren Omar Elabdellaoui hakkında görüşlerini dile getirdi.
Ara transfer döneminin son günüyle ilgili, "Hayatımda unutmayacağım bir gündü." diye konuşan Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gedson Fernandes'i Türkiye'ye getiriş operasyonunu, "Hem Londra'dan hem de Türkiye'den ambulans uçak kiraladım. Uçak, sabah İstanbul'dan Londra'ya gidecek, futbolcuyu alıp saat 17.00'den önce Türkiye'ye getirecekti. Saat 16.50'de İstanbul'a geldiler. Londra'daki uçak arıza yaptı. Londra'nın üzerinde yoğun bir sis vardı. Buradan giden uçak alıp döndü. Uçak Türkiye'ye indiğinde ben de kuş gibi uçuyordum." diye anlattı.
Abdurrahim Albayrak, ara transfer döneminin stresli geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Çok stres yaşadım. Muhammed'de de zorluklar yaşadık. Bir Fransız kulübü araya girdi. Mısır'daki kulübünde durmadan yönetim değişti. Çok zor bir transferdi. Kaç kez çıkmaza girdi, fiyat artışı olunca kiralık anlaştık. Sonra satışa döndü. Yeniden kiralığa çevrildi. Zordu ama bizde bir ekip ruhu vardı. Gecemizi gündüzümüze katarak transferleri tamamladık. Yaşadığımız stresi anlatamam. Koronavirüsten ilk hastaneye yatanlardanım, o acıyı çekenlerdenim ama bu kadar stres yaşamadım. Gözümün önünden tabutların çıktığını görüp tedirgin olduğumda bile bu kadar stres yaşamadım. Saatle yarışıyorsunuz, söz vermişsiniz, insanları transfer konusunda beklentiye sokmuşsunuz. Bir uçak veya sis yüzünden getiremediğimi söylersem vay başıma gelene... Ancak bence güzel iş çıkardık. İstediğimiz bütün transferleri gerçekleştirdik."
"Mustafa Muhammed transferinde hiç paniklemedik"
Albayrak, Mısır'ın Zamalek Kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 sezonluğuna kadrolarına kattıkları Mustafa Muhammed'in transferinde tecrübeleri sayesinde büyük ücretler vermediklerini söyledi.
En fazla Muhammed transferinde zorlandıklarını dile getiren Albayrak, "Muhammed transferi yaklaşık 1 ay sürdü. Hocamızın listesindeydi. Çok farklı kulüpler, ünlü ve önemli menajerler devreye girdi. Sıkıntılar yaşadık. Zamanın verdiği tecrübe ve duruşumuz bu transferi bitirmemizi sağladı. Hiç paniklemedik. Heyecanlanıp paniklesek çok daha büyük paralar verebilirdik. Mustafa'yı 1,5 yıllığına kiraladık. Gelecek sezon sonunda 4 milyon dolar yatırdığımızda oyuncu bizim olacak. Mustafa Muhammed'in bu transferini Galatasaray'a Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
"İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı"
Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirtti.
Daha önce Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muric'in de kendilerini istediğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:
"Hiçbir futbolcuya kırgınlığım olmadı ama üzdü. Mert Hakan'ın Vedat Muric'in burada fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece saat 02.00'de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. Ancak bunlar olacak. Bütün futbolcuları bir kulüp alamaz. İrfan çok istedi ama verebileceğimiz maksimum parayı verdik. Bunun üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Ancak hiçbir zaman bir futbolcuya odaklanmadık. Görüşmelerimizi sürdürdük. İrfan olmayınca hemen Fernandes'i getirdik. İrfan'ı alsaydık Fernandes'i de getirirdik. Kendisi çok önemli bir futbolcu. Onu Türkiye'ye Fatih hocamız dışında kimse getiremezdi. İrfan'ı gelecek için yatırım olarak düşündük. İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı ancak başka takıma gitmiş oyuncular hakkında fazla konuşmayalım. Fernandes'in Türkiye'ye gelmesi bir rüya. Bunu gerçekleştiren de Rui Costa ile Fatih Terim. Bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi. Ben sadece imzaları attım."
Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlıkla ilgili konularda herkesle ilgilendiğini söyledi.
Koca'ya teşekkür eden Albayrak, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye için büyük bir şans. Gecesini gündüzüne katıyor. Omar için bile beni en az 50 kez aradı. Kendisine ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
"Omar için çok umutluyuz"
Abdurrahim Albayrak, yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle lisansı çıkarılmayan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için çok umutlu olduklarını söyledi.
Elabdellaoui'nin bir gözünde görme kaybı olduğunu ancak durumunun iyiye gittiğini anlatan Albayrak, "Omar'ı geçen gün kahvaltıya aldım. Galatasaray Kulübünün büyüklüğüne hayran. Durumu şu anda iyi. Bir gözü tamamen iyi. Diğer gözüyle de 30-40 santimetreye kadar olanları görebiliyor. Şimdi ABD'den bir doktor bulduk. Kendisi görüntülü tedavi uygulatıyor. Ya Omar'ı ABD'ye götüreceğiz ya da doktoru buraya getireceğiz. Bu bizim futbolcumuza ve insan sağlığına ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Her ne olursa olsun Galatasaray olarak imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Kendisi çok mutlu. Çok iyi bir ailesi var. Galatasaray'ı anlata anlata bitiremiyor. Yüzünde herhangi bir iz yok. Bakanlığın vermesi gereken izinleri hazırladık. Kök hücre nakli yapılacak. Biz çok umutluyuz, doktorları da çok umutlu." değerlendirmesinde bulundu.
Sohbet toplantısında yer alan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ise UEFA ile yaptıkları finansal fair play anlaşmasındaki satmadan oyuncu alamama kuralının sezon başındaki transfer döneminde de devam edeceğini kaydetti.
Bu kuralın sezon başı transfer döneminde uygulanmaması için çabaladıklarını aktaran Özer, "Mayısta sezon bitiyor. Ağustos ayında mali tablolarımızı sunuyoruz. UEFA da ekim-kasım gibi değerlendirip kararını veriyor. Bu son sezonumuz. Normal akışında bu yaz kural devam edecek. Kendi mali durumumuzu anlatıp bu kuralı değiştirebilmek için çabalıyoruz. Sonuç verecek mi bilmiyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.