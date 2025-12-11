Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
Spor, Futbol

ABB FOMGET, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe arsaVev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fatih Gazioğlu  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
ABB FOMGET, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara

Kulübün Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Eraslan yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

ABB FOMGET karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Son şampiyon ABB FOMGET, 26 puanla 4'üncü, Fenerbahçe arsaVev ise 33 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

