Futbol, Dünyadan Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki derbide Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, yarın Galatasaray GAİN'i konuk edecek.

Can Öcal  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki derbide Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Hatice Aydin yönetecek.

İki ekip, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk 10 haftasında puan kaybetmedi.

Ligde 10'da 10 yapan iki takımdan Galatasaray GAİN, artı 2 averaj farkla Fenerbahçe arsaVev'in önünde lider durumda bulunuyor.

Yarınki derbi sonucunda iki ekipten en az biri, bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayacak.

