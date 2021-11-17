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Spor, Futbol

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Hak edilmiş, güzel bir galibiyet

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Hilmi Sever   | 17.11.2021
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Hak edilmiş, güzel bir galibiyet

PODGORICA

Podgorica Şehir Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Bugünkü karşılaşmaya iyi başlayamadık. Kötü başladık ve rakibin agresif oyununa tam reaksiyon gösteremedik. Devre arasında bunu oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda durumu düzelttik ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldık. Takımımın ilk yarı performansına şaşırdım diyebilirim. Hak edilmiş, güzel bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

Kuntz, "Maçtan sonra durgun görünüyordunuz. Hollanda'nın galibiyeti sebebiyle miydi?" sorusunu, "Kesinlikle üzgün değildim. Daha sık görüşmeliyiz belki, ne zaman üzgün ve ne zaman mutlu olduğumu daha rahat anlayabilirsiniz. İki maçta 6 puan almak istiyoruz demiş ve bunu başarmış bir insanın yaşadığı duyguları yaşıyordum." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, Karadağlı bir gazetecinin "Letonya maçından sonra göz yaşlarınızı görmüştük. Bu kez sakindiniz." sözleri üzerine ise, "Ona mutluluktan ağlamak değil, var olan baskının vücuttan çıkması diyebiliriz. Geçen sürede buna alıştım. Sadece mutlu oldum bu kez, göz yaşı yoktu." diye konuştu.

Stefan Kuntz, "10 gün sonra play-off kura çekimi var. Hangi takımla eşleşmek istemezsiniz?" sorusuna, "Büyükannemin söylediği bir sözle yanıt vermek istiyorum. 'Etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmene gerek yok.' derdi. Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. İlla bir yorum yapmak icap ederse, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim." yanıtını verdi.


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